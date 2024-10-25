В Лиге Европы УЕФА подведены итоги третьего тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА завершились игры третьего тура общего этапа.

В Лиге Европы УЕФА завершились игры третьего тура общего этапа.

Как сообщает Report , в последний игровой день состоялось 16 встреч.

Стамбульский "Фенербахче" сыграл вничью с английским "Манчестер Юнайтед" на домашнем поле, другой представитель Стамбула "Бешикташ" одержал победу над французским "Лионом" (Франция), с которым агдамский "Карабах" сыграет в 5-м туре.

Другой соперник азербайджанского чемпиона "Олимпиакос" (Греция) одержал победу над шведским "Мальмё" в гостях. Румынский ФКСБ потерпел крупное поражение от "Рейнджерс" в Шотландии.

Лига Европы УЕФА

Общий этап

III тур

24 октября

20:45. "Рома" (Италия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

20:45. "Айнтрахт" (Германия) - РФС (Латвия) 1:0

20:45. ПАОК (Греция) - "Виктория" (Чехия) 2:2

20:45. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Реал Сосьедад" (Испания) 1:2

20:45. "Ференцварош" (Венгрия) - "Ницца" (Франция) 1:0

20:45. "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды) 0:3

20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Юнион" (Бельгия) 1:0

23:00. "Порту" (Португалия) - "Хоффенхайм" (Германия) 2:0

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - ФКСБ (Румыния) 4:0

23:00. "Тоттенхэм" (Англия) - АЗ (Нидерланды) 1:0

23:00. "Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция) 0:1

23:00. "Фенербахче" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:1

23:00. "Мальмё" (Швеция) - "Олимпиакос" (Греция) 0:1

23:00. "Атлетик" (Испания) - "Славия" (Чехия) 1:0

23:00. "Андерлехт" (Бельгия) - "Лудогорец" (Болгария) 2:0

23:00. "Твенте" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) 0:2

Отметим, что IV тур группового этапа Лиги Европы УЕФА стартует 6 ноября.