В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа

В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа.

В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа.

Как передает Report , в последнем,8-м туре было проведено 18 встреч.

Представляющие Турцию "Галатасарай" гостил у "Аякса" в Нидерландах, "Бешикташ" встретился с командой "Твенте" из этой же страны, а "Фенербахче" на выезде в Дании сыграл с "Мидтьюлланном".

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

VIII тур

31 января

"Аякс" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) 2:1

"Андерлехт" (Бельгия) - "Хоффенхайм" (Германия) 3:4

"Рома" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия) 2:0

"Атлетик" (Испания) - "Виктория" (Чехия) 3:1

"Брага" (Португалия) - "Лацио" (Италия) 1:0

"Динамо" (Украина) - РФС (Латвия) 1:0

ФКСБ (Румыния) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2

"Ференцварош" (Венгрия) - АЗ (Нидерланды) 4:3

"Лион" (Франция) - "Лудогорец" (Болгария) 1:1

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Порту" (Португалия) 0:1

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Фенербахче" (Турция) 2:2

"Ницца" (Франция) - "Будё-Глимт" (Норвегия) 1:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) 3:0

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Юнион" (Бельгия) 2:0

"Реал Сосьедад" (Испания) - ПАОК (Греция) 2:0

"Славия" (Чехия) - "Мальмё" (Швеция) 2:2

"Тоттенхэм" (Англия) - "Эльфсборг" (Швеция) 3:0

"Твенте" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция) 1:0.