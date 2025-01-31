О нас

В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа

В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа.
Футбол
31 января 2025 г. 02:13
В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа

В Лиге Европы УЕФА подведены итоги общего этапа.

Как передает Report, в последнем,8-м туре было проведено 18 встреч.

Представляющие Турцию "Галатасарай" гостил у "Аякса" в Нидерландах, "Бешикташ" встретился с командой "Твенте" из этой же страны, а "Фенербахче" на выезде в Дании сыграл с "Мидтьюлланном".

Лига Европы УЕФА
Групповой этап
VIII тур

31 января
"Аякс" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) 2:1
"Андерлехт" (Бельгия) - "Хоффенхайм" (Германия) 3:4
"Рома" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия) 2:0
"Атлетик" (Испания) - "Виктория" (Чехия) 3:1
"Брага" (Португалия) - "Лацио" (Италия) 1:0
"Динамо" (Украина) - РФС (Латвия) 1:0
ФКСБ (Румыния) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2
"Ференцварош" (Венгрия) - АЗ (Нидерланды) 4:3
"Лион" (Франция) - "Лудогорец" (Болгария) 1:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Порту" (Португалия) 0:1
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Фенербахче" (Турция) 2:2
"Ницца" (Франция) - "Будё-Глимт" (Норвегия) 1:1
"Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) 3:0
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Юнион" (Бельгия) 2:0
"Реал Сосьедад" (Испания) - ПАОК (Греция) 2:0
"Славия" (Чехия) - "Мальмё" (Швеция) 2:2
"Тоттенхэм" (Англия) - "Эльфсборг" (Швеция) 3:0
"Твенте" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция) 1:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vurulub

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
29 января 2025 г. 16:18
В Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку
ФотоВ Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку
24 января 2025 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi