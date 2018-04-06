В Лиге Европы по футболу состоялись первые матчи 1/4 финального этапа - ВИДЕО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Лиге Европы по футболу состоялись первые матчи ¼ финала.

Как передает Report, английский клуб "Арсенал" на своем поле разгромил российский ЦСКА (Москва) - 4:1.

Все пять голов этой встречи были забиты в первом тайме.

Бывший соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов "Атлетико Мадрид" одержал уверенную победу дома над португальским "Спортингом" - 2:0.

Немецкий "Лейпциг" победил французский "Марсель" на добавленной минуте первого тайма благодаря голу Тимо Вемерина.

Итальянский "Лацио" встретился с сенсацией Лиги Европы - австрийским "Зальцбургом". Несмотря на то, что стороны закончили первый тайм со счетом 1:1, после перерыва было забито четыре гола. Три из них реализовались в течении шести минут.

Лига Европы

1/4 финала (первые матчи)

5 апреля

23:05. "Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия) - 4:1

1:0 – Рэмси – 9, 1:1 – Головин – 15, 2:1 – Ляказетт – 23 (пен), 3:1 – Рэмси – 28, 4:1 – Ляказетт – 35

23:05. "Атлетико" - (Испания) "Спортинг" (Португалия) - 2:0

Голы: Коке, 1. Антуан Гризман, 40

23:05. "Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:2

Гол: Сенан Лулич, 8. Марко Пароло, 49. Филипе Андерсон, 74. Чиро Имобиле, 76 - Валон Бериша, 29(пенальти). Такуми Минамино, 71

23:05. "Лейпциг" (Германия) - "Марсель" - 1:0 (Франция)

Гол: Тимо Вернер 45 + 1



Отметим, что ответные встречи пройдут 12 апреля.