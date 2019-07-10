В Лиге Европы УЕФА состоялись первые встречи

Стартовал I тур отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт Report, в первый игровой день были проведены 8 встреч.

Лига Европы УЕФА

I отборочный этап, I тур

9 июля

19:55. “Сент-Джозефс” (Гибралтар) - “Рейнджерс” (Шотландия) - 0:4

20:00. “Гзира Юнайтед” (Мальта) – “Хайдук Сплит” (Хорватия) - 0:2

21:30. ЦСКА (София, Болгария) – “Титоград” (Черногория) - 4:0

Отметим, что остальные игры I тура отборочного этапа Лиги Европы УЕФА состоятся 10-11 июля. В четверг азербайджанский клуб "Сабаил" примет у себя румынский клуб "Университатя", "Нефтчи" же сыграет в гостях с молдавским клубом "Сперанца". Эти встречи начнутся в 20:00 и 21:00 по Бакинскому времени соответственно.