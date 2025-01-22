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Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" отыгралась с 3:1, "Атлетико" добыл волевую победу

Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" отыгралась с 3:1, "Атлетико" добыл волевую победу В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые девять матчей 7-го тура общего этапа.
Футбол
22 января 2025 г. 01:58
Лига чемпионов УЕФА: Барселона отыгралась с 3:1, Атлетико добыл волевую победу

В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые девять матчей 7-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, одна из самых драматичных встреч вечера прошла в Мадриде, где местный "Атлетико" принимал леверкузенский "Байер". Главный судья матча показал семь карточек, включая две красные - по одному игроку из каждой команды. "Матрасникам" удалось добыть волевую победу - 2:1.

В другом матче испанская "Барселона", проигрывая со счетом 3:1, также сумела вырвать победу у португальской "Бенфики", забив на добавленных минутах.

Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
VII тур
21 января
21:45. "Аталанта" (Италия) - "Штурм" (Австрия) — 5:0
21:45. "Монако" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) — 1:0

22 января
00:00. "Слован" (Словакия) - "Штутгарт" (Германия) — 1:3
00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Ювентус" (Италия) — 0:0
00:00. "Атлетико" (Испания) - "Байер 04" (Германия) — 2:1
00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Барселона" (Испания) — 4:5
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Лилль" (Франция) — 2:1
00:00. "Болонья" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 2:1
00:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - ПСВ (Нидерланды) — 2:3

Отметим, что остальные встречи тура состоятся сегодня.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" səfərdə, "Atletiko" doğma divarlar arasında geridönüş edib

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