В Лиге чемпионов УЕФА проведено девять матчей 6-го тура

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 6-го тура.

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 6-го тура.

Как сообщает Report , в первый игровой вечер было проведено девять матчей.

Английский "Ливерпуль" на выезде обыграл испанскую "Жирону" (Испания), практически обеспечив себе путевку в 1/8 финала, а миланский "Интер" не смог заработать очки в выездной игре с "Байер 04" в Леверкузене.

Мадридский "Реал" в выездной игре одержал победу над лидером итальянской Серии А "Аталантой" - 2:3, аналогичный счет был зафиксирован в матче между "Лейпцигом" и "Астон Виллой".

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

VI тур

10 декабря

21:45. "Динамо" (Хорватия) – "Селтик" (Шотландия) — 0:0

21:45. "Жирона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) — 0:1

11 декабря

00:00. "Лейпциг" (Германия) – "Астон Вилла" (Англия) — 2:3

00:00. "Байер 04" (Германия) – "Интер" (Италия) — 1:0

00:00. "Аталанта" (Италия) – "Реал" (Испания) — 2:3

00:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Спортинг" (Португалия) — 2:1

00:00. "Шахтер" (Украина) – "Бавария" (Германия) — 1:5

00:00. "Зальцбург" (Австрия) – ПСЖ (Франция) — 0:3

00:00. "Брест" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) — 1:0

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 11 декабря.