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В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа В Лиге чемпионов УЕФА завершился второй тур общего этапа.
Футбол
3 октября 2024 г. 01:29
В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА завершился второй тур общего этапа.

Как сообщает Report, во второй игровой день состоялось 9 матчей.

"Бавария" и "Реал" на выезде неожиданно уступили "Астон Вилле" и "Лиллю" соответственно. "Ливерпуль" дома обыграл "Болонью", а "Ювентус" в гостях обыграл "Лейпциг" в матче с пятью голами.

Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
II тур
2 октября

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) 0:3
"Жирона" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 2:3
"Ливерпуль" (Англия) - "Болонья" (Италия) 2:0
"Лейпциг" (Германия) - "Ювентус" (Италия) 2:3
"Бенфика" (Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 4:0
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Монако" (Франция) 2:2
"Лилль" (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испания) 1:0
"Астон Вилла" (Англия) - "Бавария" (Германия) 1:0
"Штурм" (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) 0:1

Отметим, что III тур группового этапа стартует 22 октября.

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