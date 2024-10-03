В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА завершился второй тур общего этапа.

В Лиге чемпионов УЕФА завершился второй тур общего этапа.

Как сообщает Report , во второй игровой день состоялось 9 матчей.

"Бавария" и "Реал" на выезде неожиданно уступили "Астон Вилле" и "Лиллю" соответственно. "Ливерпуль" дома обыграл "Болонью", а "Ювентус" в гостях обыграл "Лейпциг" в матче с пятью голами.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

II тур

2 октября

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) 0:3

"Жирона" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 2:3

"Ливерпуль" (Англия) - "Болонья" (Италия) 2:0

"Лейпциг" (Германия) - "Ювентус" (Италия) 2:3

"Бенфика" (Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 4:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Монако" (Франция) 2:2

"Лилль" (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испания) 1:0

"Астон Вилла" (Англия) - "Бавария" (Германия) 1:0

"Штурм" (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) 0:1

Отметим, что III тур группового этапа стартует 22 октября.