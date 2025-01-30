В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги общего этапа.

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги общего этапа.

Как сообщает Report , в последний игровой вечер раунда состоялось 18 игр.

Итальянский "Милан" на выезде со счетом 2:1 проиграл сербскому "Динамо" из Загреба, "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл бельгийский "Брюгге", мадридскй "Реал" в гостях разгромил французский "Брест".

Таким образом, в 1/8 турнира прошли "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер 04", "Лилль" и "Астон Вилла".

Кроме того, "Аталанта", "Боруссия", "Реал", "Бавария", "Милан", ПСВ, ПСЖ, "Бенфика", "Монако", "Брест", "Фейеноорд", "Ювентус", "Селтик", "Манчестер Сити", "Спортинг" и "Брюгге" сыграют в 1/16.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

VIII тур

30 января

00:00. "Астон Вилла" (Англия) - "Селтик" (Шотландия) - 4:2

00:00. "Барселона" (Испания) - "Аталанта" (Италия) - 2:2

00:00. "Байер 04" (Германия) - "Спарта" (Чехия) - 2:0

00:00. "Бавария" (Германия) - "Слован" (Словакия) - 3:1

00:00. "Брест" (Франция) - "Реал" (Испания) - 0:3

00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Милан" (Италия) - 2:1

00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Шахтёр" (Украина) - 3:1

00:00. "Жирона" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

00:00. "Интер" (Италия) - "Монако" (Франция) - 0:3

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 0:2

00:00. "Лилль" (Франция) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 6:1

00:00. "Манчестер Сити" - "Брюгге" (Бельгия) - 3:1

00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:2

00:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Атлетико" (Испания) - 1:4

00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Болонья" (Италия) - 1:1

00:00. "Штурм" (Австрия) - "Лейпциг" (Германия) - 1:0

00:00. "Штутгарт" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 1:4

00:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1.

Отметим, что жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные - 18 и 19 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 4 и 5 марта, ответные игры пройдут 11 и 12 марта.