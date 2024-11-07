В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 4-го тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 4-го тура общего этапа.

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 4-го тура общего этапа.

Как сообщает Report , в последний игровой день состоялось девять встреч.

Французский ПСЖ дома принимал испанский "Атлетико". Лондонский "Арсенал" гостил у миланского "Интера". Испанская "Барселона" на выезде встретилась с сербской "Црвеной Звездой".

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

IV тур

6 ноября

21:45. "Брюгге" (Бельгия) – "Астон Вилла" (Англия) 1:0

21:45. "Шахтер" (Украина) – "Янг Бойз" (Швейцария) 2:1

00:00. "Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия) 1:0

00:00. ПСЖ (Франция) – "Атлетико" (Испания) 1:2

00:00. "Интер" (Италия) – "Арсенал" (Англия) 1:0

00:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Зальцбург" (Австрия) 1:3

00:00. "Црвена Звезда" (Сербия) – "Барселона" (Испания) 2:5

00:00. "Спарта" (Чехия) – "Брест" (Франция) 1:2

00:00. "Штутгарт" (Германия) – "Аталанта" (Италия) 0:2

Отметим, что 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стартует 26 ноября.

Во вчерашних матчах "Милан" в гостях одержал уверенную победу над "Реал Мадридом", а "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил "Байер".