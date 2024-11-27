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В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 5-го тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 5-го тура общего этапа В Лиге чемпионов УЕФА дан старт матчам 5-го тура общего этапа.
Футбол
27 ноября 2024 г. 01:57
В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 5-го тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт матчам 5-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, игровой вечер запомнился рядом разгромных результатов.

Лондонский "Арсенал" на выезде не дал никаких шансов лиссабонскому "Спортингу" - 1:5, итальянская "Аталанта" также разгромно обыграла "Янг Бойз" в гостях в Швейцарии (1:6), "Барселона" дома выиграла у "Бреста" со счетом 3:0.

Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, 5-й тур
26 ноября

21:45. "Слован" (Словакия) - "Милан" (Италия) — 2:3
21:45. "Спарта" (Чехия) - "Атлетико" (Испания) — 0:6

27 ноября

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) — 3:3
00:00. "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) — 1:0
00:00. "Интер" (Италия) - "Лейпциг" (Германия) — 1:0
00:00. "Барселона" (Испания) - "Брест" (Франция) — 3:0
00:00. "Байер 04" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) — 5:0
00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) — 1:5
00:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аталанта" (Италия) — 1:6

Отметим, что остальные матчи 5-го тура пройдут 27 и 28 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ÇL: “Arsenal”, Atletiko” və “Bayer”dən böyük hesablı qələbə

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