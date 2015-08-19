В Лиге чемпионов cостоятся еще 5 матчей

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут еще 5 матчей плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщает Report, этим завершатся первые игры данного тура.

Клуб "Селтик", обыгравший представителя Азербайджана "Карабах" в 3-м классификационном туре, примет в Шотландии "Мальмё" (Швеция). Победитель Евролиги 2008/09 сезона украинский "Шахтер" встретится на выезде с клубом "Рапид" (Австрия).

Лига чемпионов, плей-офф

Первые матчи

19 августа

23:45. "Базель" (Швейцария) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

23:45. "Селтик" (Шотландия) - "Мальмё" (Швеция)

23:45. "Рапид" (Австрия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

23:45. "Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Хорватия)

23:45. "Валенсия" (Испания) - “Монако” (Франция)

18 августа

21:00. "Астана" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0

Гол: Джолчиев, 14

23:45. БАТЕ (Белоруссия) - "Партизан" (Сербия) - 1:0

Гол: Гордейчук, 75

23:45. "Лацио" (Италия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 1:0

Гол: Кейта, 75

23:45. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:1

Голы: Депай, 13; 43, Феллаини, 90+4 - Каррик, 8 (автогол)

23:45. "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Москва, Россия) - 2:1

Голы: Гутиерез, 12, Слимани, 82 - Доумбиа, 40.

Отметим, что ответные игры состоятся 25 и 26 августа.