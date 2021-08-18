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В Лиге Чемпионов пройдут другие матчи этапа плей-офф

В Лиге Чемпионов пройдут другие матчи этапа плей-офф 07:30
Футбол
18 августа 2021 г. 07:30
В Лиге Чемпионов пройдут другие матчи этапа плей-офф

Сегодня пройдут следующие матчи этапа плей-офф Лиги Чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) УЕФА.

Как сообщает Report, во второй игровой день в ЛЧ состоится 3 матча, в ЛЕ - 1.

В Лиге Чемпионов "Бенфика" примет в Португалии нидерландский клуб PSV. В других матчах шведский "Мальме" встретится с болгарским "Людогорцем", а швейцарский "Янг Бойз" - с венгерским "Ференцварошем".

В Лиге Европы "Селтик" в Шотландии сыграет с нидерландским клубом AZ.

Лига Чемпионов

Плей-офф, первые игры

23:00. "Бенфика" (Португалия) - PSV (Нидерланды)

23:00. "Мальме "(Швеция) - "Людогорец" (Болгария)

23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)

Лига Европы

Плей-офф, первая игра

23:45. "Селтик" (Шотландия) - AZ (Нидерланды)

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Версия на английском языке Other playoff matches to be played within Champions League
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin digər oyunları keçiriləcək

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