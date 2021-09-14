В Лиге чемпионов начинается групповой этап

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день пройдет 8 матчей.

Первые встречи дня пройдут в группах F и G. Английский клуб "Манчестер Юнайтед" станет гостем "Базеля" в Швейцарии. "Севилья" в Испании примет австрийский "Зальцбург". Обе игры начнутся в 20:45 по бакинскому времени.

Самая интересная встреча дня, несомненно, будет в группе Е. Испанская "Барселона" встретится с немецкой "Баварией". В другой игре этой группы португальская "Бенфика" станет гостем киевского "Динамо".

Последний победитель турнира, английский "Челси", который соревнуется в группе H, выступит против российского "Зенита". В этой группе также ожидается матч между "Мальме" и "Ювентусом".

Лига Чемпионов УЕФА

Групповой этап, I тур

14 сентября

Группа Е

23:00. "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия)

23:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия)

Группа F

20:45. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

23:00. "Вильяреал" (Испания) - "Аталанта" (Италия),

Группа G

20:45. "Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

23:00. "Лилль" (Франция) - "Вольфсбург" (Германия)

Группа Н

23:00. "Челси" (Англия) - "Зенит" (Россия)

23:00. "Мальме" (Швеция) - "Ювентус" (Италия)

Остальные 8 игр первого тура пройдут 15 сентября.