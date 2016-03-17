18 марта в Лиге чемпионов состоится жеребьевка 1/4 финала

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 18 марта в Лиге чемпионов по футболу состоится жеребьевка 1/4 финала.

Как сообщает Report, церемония пройдет в швейцарском городе Ньон и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

На церемонии, в которой будут участвовать испанские команды "Атлетико", Барселона", "Реал Мадрид", немецкие клубы "Вольфсбург", "Бавария", "Манчестер Сити" (Англия), ПСЖ (Франция), "Бенфика" (Португалия), пары определятся путем "слепой жеребьевки". Таким образом, соперником могут стать две команды из одной страны.

Отметим, что матчи 1/4 финала пройдут 5-6 и 12-13 апреля.