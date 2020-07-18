В Лидсе временно переименовали улицу в честь главного тренера

Власти города Лидс на месяц переименовали улицу в честь главного тренера футбольного клуба "Лидс" Марсело Бьелсы.

Власти города Лидс на месяц переименовали улицу в честь главного тренера футбольного клуба "Лидс" Марсело Бьелсы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Переименование улицы приурочено к первому за 16 лет выходу команды в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

"Скорость, с которой тренер перевернул судьбу этой команды, и то, как он это сделал, заслуживает всех похвал, и мы рады переименовать эту улицу в "Марсело Бьелса Уэй", - заявил организатор идеи и директор центра Trinity Leeds Дэвид Мэддисон.

Напомним, что клуб завоевал путевку в АПЛ после поражения в пятницу прямого конкурента по таблице "Вест Бромвича". В предыдущий раз "Лидс" выступал в высшем английском дивизионе в сезоне-2003/04. Клуб трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды - Суперкубок Англии и по разу Кубок Англии и Кубок английской лиги.