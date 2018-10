В Латвии состоятся поединки азербайджанских и армянских боксеров

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ 7 мая в столице Латвии Риге состоится дебютный турнир All for the Victory организации FLASH PROMOTION, основателем которой является молодой азербайджанский тренер Вели Мамедов. Как сообщает Report, FLASH PROMOTION планирует серию турниров с участием талантливых спортсменов из разных стран мира.

Зрителей ожидают бои представителей команды FLASH TEAM Петроса Ананяна, соперником которого станет боксер из Латвии Заур Садыхов, а также участника Олимпийских Игр из Азербайджана – Солтана Мигитинова с чемпионом мира по боксу среди юниоров Лендрушем Акопяном.

Главной интригой этого боксерского вечера станет выход на ринг Дэнни Уильямса – звезды английского бокса. 1 июля 2004 года спортсмен отправил в нокаут самого Майка Тайсона.