В Кёльне определится победитель Лиги Европы УЕФА

Финал футбольной Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет в германском Кёльне на стадионе "Рейн Энерги".

Финал футбольной Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет в германском Кёльне на стадионе "Рейн Энерги".

Как передает Report, в решающем матче второго по значимости еврокубкового турнира встретятся испанская "Севилья" и итальянский "Интер".

Розыгрыш, как и весь сезон, был разделен на две части - до связанной с пандемией коронавируса паузы и после нее. Лига Европы была приостановлена на 1/8 финала, когда только часть команд успела сыграть на этой стадии.

Со стадии 1/4 финала турнир проводился в формате финала восьми. Команды выявляли сильнейшего в одноматчевых противостояниях в четырех германских городах - Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году.

Путь "Севильи" к финалу начался с группового этапа, где соперниками испанской команды были азербайджанский "Карабах", кипрский АПОЭЛ и люксембургский "Дюделанж". Андалусийцы под руководством главного тренера Хулена Лопетеги одержали пять побед, потерпев выездное поражение от АПОЭЛа. Стадию 1/16 финала севильцы преодолели благодаря правилу гостевого гола - матч в Румынии против местного ЧФР завершился со счетом 1:1, а в Испании счет так и не был открыт. В 1/8 финала "Севилья" обыграла "Рому" (2:0), а в четвертьфинале и полуфинале была сильнее английских "Вулверхэмптона" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Для "Интера" еврокубковый сезон начинался с группового этапа Лиги чемпионов, где итальянская команда в квартете с испанской "Барселоной", германской "Боруссией" из Дортмунда и чешской "Славией" из Праги заняла третье место, которое дало ей путевку в 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии миланцы дважды обыграли болгарский "Лудогорец" (2:0 - на выезде, 2:1 - дома). В 1/8 финала команда под руководством главного тренера Антонио Конте обыграла "Хетафе" (2:0), в четвертьфинале победила германский "Байер" (2:1), а в полуфинале разгромила украинский "Шахтер" (5:0).

Испанскому клубу принадлежит рекорд по количеству побед в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА) - андалусийцы выиграли все пять решающих матчей этого турнира, в которых принимали участие. В 2006-м они обыграли английский "Мидлсбро" (4:0), в 2007-м победили испанский "Эспаньол" (2:2, 3:1 - по пенальти), в 2014-м - португальскую "Бенфику" (0:0, 4:2 - по пенальти), в 2015-м - украинский "Днепр" (3:2), в 2016-м - английский "Ливерпуль" (3:1).

Для "Интера" предстоящий еврокубковый финал станет первым за 10 лет - в сезоне-2009/10 команда под руководством португальца Жозе Моуринью в финале Лиги чемпионов обыграла германскую "Баварию" (2:0). Для нынешнего наставника миланцев Антонио Конте это будет первый шанс выиграть международный трофей в качестве тренера. Как футболист в разные годы он в составе туринского "Ювентуса" выигрывал Кубок УЕФА (1993), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок (все - 1996), а также Кубок Интертото (1999).

"Интер" делит второе место по количеству побед в финалах второго по значимости еврокубка с "Ливерпулем", "Ювентусом" и испанским "Атлетико". Команда из Милана четырежды принимала участие в решающих матчах Кубка УЕФА и Лиги Европы, одержав три победы. В 1990-е "Интер" завоевывал трофей в 1991-м, 1994-м и 1998-м. Единственное поражение команды состоялось в финале 1997 года (от германского "Шальке").

Для "Севильи" и "Интера" предстоящая встреча станет первой в турнирах под эгидой УЕФА. Ранее андалусийцы 13 раз встречались с командами из Италии, одержав шесть побед, два раза сыграв вничью и потерпев пять поражений. Миланцы играли против клубов из Испании гораздо чаще - в 43 встречах они одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

В преддверии финала лучшим бомбардиром Лиги Европы является португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, на счету которого 8 мячей в 10 играх турнира. Теоретически за это звание с ним могут поспорить бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку (6 мячей) и испанский нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади (5).