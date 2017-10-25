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    В Кубке Румынии дебютировал футболист без руки

    Рука футболиста в свое время была прижата грузовиком

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Кубке Румынии дебютировал футболист без руки. 

    Как сообщает Report, произошло это в матче 1/16 финала между командами "Майовень" и "Петролул".

    Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. В дополнительное время в составе "Петролула" на поле вышел полузащитник Космин Ламбру, который десять лет назад лишился левой руки. Для 18-летнего футболиста, появившегося на поле с протезом, это был дебют в составе "Петролула". Рука футболиста в свое время была прижата грузовиком.

    Отметим, что матч завершился победой "Майовень" в серии пенальти - 5:4.

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