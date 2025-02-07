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В Кубке Азербайджана зафиксирован антирекорд последних 20 сезонов

В Кубке Азербайджана зафиксирован антирекорд последних 20 сезонов В Кубке Азербайджана зафиксирован антирекорд за последние 20 сезонов.
Футбол
7 февраля 2025 г. 11:07
В Кубке Азербайджана зафиксирован антирекорд последних 20 сезонов

В Кубке Азербайджана зафиксирован антирекорд за последние 20 сезонов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в первых матчах 1/4 финала было забито всего четыре гола.

В матче "Кяпяз" - "Нефтчи" (0:2) было забито два гола, в матчах "Араз-Нахчыван" - "Зиря" (1:0) и "Сабаил" - "Карабах" (0:1) - по одному голу. В матче "Сабах" - "Сумгайыт" (0:0) счет не был открыт.

В сезоне 2004/2005 в первых матчах 1/4 финала было забито такое же количество голов.

Матчи "Нефтчи" - "Интер" и "Гянджлярбирлийи" - "МКТ-Араз" завершились без голов. МОИК уступил "Хазар Лянкярану" со счетом 0:1, "Карат" проиграл "Баку" со счетом 1:2. Этот результат повторился спустя 20 лет.

Показатели сезонов 2004/2005 и 2024/2025 считаются антирекордом для всех состоявшихся первых матчей 1/4 финала. Поскольку в сезоне 1997/1998, когда было забито еще меньше голов (2), состоялись только 3 из первых матчей 1/4 финала.

Оба мяча были забиты в матче ОИК - "Нефтчи" - 1:1. Матчи "Кяпяз" - "Бакылы", "Динамо" - "Карабах" завершились без голов. Матч "Кюр-Нур" с бардинским "Памбыгчы" завершился техническим поражением из-за прекращения деятельности последнего.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunda son 20 mövsümün antirekordu qeydə alınıb

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