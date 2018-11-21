В Косово пропала сумка азербайджанского журналиста

Приштина. 21 ноября. REPORT.AZ/ После матча последнего тура Лиги наций УЕФА между Косово и Азербайджаном, один из командированных в Приштину журналистов – сотрудник сайта azerisport.com Руслан Микаиллы пережил неприятный инцидент.

Как сообщает Report, на пресс-конференции главного тренера хозяев поля Бернара Шалланда пропала сумка журналиста.

В сумке, наряду с вещами, находился общегражданский паспорт Р.Микаиллы. Поиски на стадионе не дали результатов, в связи с чем журналист обратился в местные органы полиции и Футбольную федерацию Косово. Затягивание вопроса привело к задержке рейса Приштина-Баку. Только после того как высокопоставленные лица АФФА связались с руководством Футбольной федерации Косово, была найдена сумка Микаиллы.

Отметим, что игра закончилась победой Косово – 4:0.