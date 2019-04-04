В конце сезона "Манчестер Юнайтед" расстанется с 6-ю футболистами

"Манчестер Юнайтед" планирует произвести серьёзные изменения в составе в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в ходе перестройки в стане "красных дьяволов" клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет. В последний раз из команды уходило столько игроков в 2015 году, когда пост главного тренера занимал Луи ван Гал.

Продажа такого количества футболистов позволит наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру рассчитывать на больший бюджет при усилении состава.

Мешает этим планам в настоящий момент неопределённость в будущем Андера Эрреры, Хуана Маты и Алексиса Санчеса. У обоих полузащитников летом истекает контракт, и клуб по-прежнему не достиг с ними договорённости о продлении соглашений. Что касается Санчеса, "Манчестер Юнайтед" хочет его продать, но боится, что потенциального покупателя отпугнёт его высокая зарплата.