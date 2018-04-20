 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В конце сезона главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер покинет пост

    Информацию распространила пресс-служба клуба

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В конце текущего сезона главный тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер покинет свой пост.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба.

    Отметим, что Арсен Венгер является главным тренером "Арсенала" с 1996 года. За истекший период он с лондонским клубом трижды побеждал в Премьер-лиге Англии. В то же время французский специалист 7 раз завоевывал кубок Англии и столько же раз становился обладателем Суперкубка страны. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi