В конце сезона главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер покинет пост

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В конце текущего сезона главный тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер покинет свой пост.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба.

Отметим, что Арсен Венгер является главным тренером "Арсенала" с 1996 года. За истекший период он с лондонским клубом трижды побеждал в Премьер-лиге Англии. В то же время французский специалист 7 раз завоевывал кубок Англии и столько же раз становился обладателем Суперкубка страны.