В команду "Бавария" назначен новый главный тренер

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В немецкую футбольную команду "Бавария" назначен новый главный тренер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с Юппом Хайнкесом заключен контракт до 30 июня 2018 года.

К исполнению своих обязанностей 72-летний специалист приступит 9 октября.

Он заявил, что окажет мюнхенскому клубу дружескую услугу: "Я делаю это лишь потому, что обязан "Баварии". К работе начну с отличными чувствами".

Отметим, что тренерскую карьеру Юпп Хайнкес завершил с этой командой в 2013 году после завоевания кубков Германии, Лиги чемпионов и Бундеслиги.

Что же касается прежнего главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, его отправили в отставку вслед за поражением 28 сентября на матче II тура Лиги чемпионов французскому ПСЖ (3:0).