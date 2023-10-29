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В Колумбии похитили родителей вингера "Ливерпуля"

В Колумбии похитили родителей вингера "Ливерпуля" В Колумбии похитили родителей вингера английского "Ливерпуля" Луиса Диаса.
Футбол
29 октября 2023 г. 07:49
В Колумбии похитили родителей вингера Ливерпуля

В Колумбии похитили родителей вингера английского "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в родном городе игрока Барранкас в департаменте Гуахира.

Сообщается, что родители Диаса ехали на автомобиле, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. По данным колумбийских медиа, полиция уже смогла спасти мать футболиста.

Сейчас идёт операция по освобождению его отца.

Отметим, что 26-летний Диас перешёл в "Ливерпуль" из "Порту" в январе прошлого года. За это время он провёл за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. В составе сборной Колумбии он завоевал бронзовые медали Кубка Америки в 2021 году.

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