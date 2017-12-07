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    В клубе "Нефтчи" произошло новое назначение

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В основную команду "Нефтчи" назначен тренер по физической подготовке.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, эту должность занял украинский специалист Дмитрий Головко.

    С 37-летним специалистом заключен контракт до конца сезона.

    Отметим, что ранее он работал с киевским "Динамо", одесским "Черноморцем", российской "Волгой", чемпионом Европы - юношеской сборной Украины (U-19) и другими командами. 

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