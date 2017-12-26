В клубе "Кяпяз" произошло новое назначение

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Кяпяз" произошло новое назначение.

Как сообщает Report, тренер дубля Матлаб Мамедов назначен на пост главы детского футбола гянджинского клуба.

В его обязанности входит контроль команд младших возрастных групп и поддержка развития детского футбола.

В заявлении kapazpfc.az Мамедов выразил признательность руководству клуба за оказанное доверие.

Он заявил, что приложит все силы для оправдания их надежд: "Для меня "Кяпяз" родной клуб. Я играл здесь, после завершения карьеры работал тренером. Работать и играть в этом клубе для всех является большой честью. После некоторого перерыва я вновь вернулся в нашу родную команду. Буду работать в "Кяпязе" как тренер дублеров и руководитель детского футбола. Мы должны воспитать хороших футболистов, чтобы в будущем они достойно защитили честь нашей команды. Для достижения нашим клубом успехов мы должны усердно работать".