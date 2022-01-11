В клубе "Галатасарай" семь человек отстранены от должностей

После того как турецкий клуб "Галатасарай" распрощался с главным тренером Фатихом Теримом, клуб покинули еще семь сотрудников.

После того как турецкий клуб "Галатасарай" распрощался с главным тренером Фатихом Теримом, клуб покинули еще семь сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба, стамбульский представитель прекратил сотрудничество с помощниками Ф.Терима Неджати Атешом и Сельджуком Инаном.

Также отстранены от должностей административный директор клуба Шюкру Ханедар, спортивный координатор Фатих Ибрады, пресс-секретарь Эрай Сёзен, директор тренировочной базы "Florya Metin Oktay" Фахри Йылмаз и его заместитель Эндер Уйсал.