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В клубе "Галатасарай" семь человек отстранены от должностей

В клубе "Галатасарай" семь человек отстранены от должностей После того как турецкий клуб "Галатасарай" распрощался с главным тренером Фатихом Теримом, клуб покинули еще семь сотрудников.
Футбол
11 января 2022 г. 19:36
В клубе Галатасарай семь человек отстранены от должностей

После того как турецкий клуб "Галатасарай" распрощался с главным тренером Фатихом Теримом, клуб покинули еще семь сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба, стамбульский представитель прекратил сотрудничество с помощниками Ф.Терима Неджати Атешом и Сельджуком Инаном.

Также отстранены от должностей административный директор клуба Шюкру Ханедар, спортивный координатор Фатих Ибрады, пресс-секретарь Эрай Сёзен, директор тренировочной базы "Florya Metin Oktay" Фахри Йылмаз и его заместитель Эндер Уйсал.

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