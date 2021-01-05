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В клубах Английской премьер-лиги выявлено 40 случаев заражения COVID-19 за неделю

В клубах Английской премьер-лиги выявлено 40 случаев заражения COVID-19 за неделю Плановое тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило 40 случаев заражения коронавирусом.
Футбол
5 января 2021 г. 20:24
В клубах Английской премьер-лиги выявлено 40 случаев заражения COVID-19 за неделю

Плановое тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило 40 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

Тестирование проводилось в два этапа, на первом (28-31 декабря) его прошли 1 311 представителей лиги, из которых тесты 28 человек дали положительный результат. В период с 1 по 3 января было протестировано 984 человека, 12 из которых заразились. Все зараженные находятся на 10-дневной самоизоляции, их имена не сообщаются.

Вторую неделю подряд в лиге выявляется рекордное количество зараженных, в период с 21 по 27 декабря их было 18.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Всего в новом сезоне выявлен 171 случай инфицирования.

Ранее из - за массового заражения были перенесены матчи "Эвертон" - "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - "Фулхэм" и "Бернли" - "Фулхэм" в чемпионате страны.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqasında 40 yeni yoluxma aşkarlandı

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