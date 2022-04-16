В клуб "Шамахы" назначен исполняющий обязанности главного тренера

Клуб "Шамахы" принял отставку главного тренера Санана Гурбанова.

Клуб "Шамахы" принял отставку главного тренера Санана Гурбанова.

По решению руководства клуба исполнение обязанностей главного тренера возложено на Рустама Алиева, сообщили Report в пресс-службе представителя региона.

Бывший футболист команды Раиль Меликов стал главным тренером "Шамахы-2".

Отметим, что Санан Гурбанов подал в отставку после матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором проиграл "Карабаху" со счетом 0:8. Раиль Меликов завершил карьеру перед матчем XXII тура, в котором команда проиграла "Нефтчи" (1:2).