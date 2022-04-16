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В клуб "Шамахы" назначен исполняющий обязанности главного тренера

В клуб "Шамахы" назначен исполняющий обязанности главного тренера Клуб "Шамахы" принял отставку главного тренера Санана Гурбанова.
Футбол
16 апреля 2022 г. 13:52
В клуб Шамахы назначен исполняющий обязанности главного тренера

Клуб "Шамахы" принял отставку главного тренера Санана Гурбанова.

По решению руководства клуба исполнение обязанностей главного тренера возложено на Рустама Алиева, сообщили Report в пресс-службе представителя региона.

Бывший футболист команды Раиль Меликов стал главным тренером "Шамахы-2".

Отметим, что Санан Гурбанов подал в отставку после матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором проиграл "Карабаху" со счетом 0:8. Раиль Меликов завершил карьеру перед матчем XXII тура, в котором команда проиграла "Нефтчи" (1:2).

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Версия на азербайджанском языке "Şamaxı" klubunda baş məşqçi vəzifəsini icra edəcək şəxs açıqlanıb

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