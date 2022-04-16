В клуб "Шамахы" назначен исполняющий обязанности главного тренера

Клуб "Шамахы" принял отставку главного тренера Санана Гурбанова.
По решению руководства клуба исполнение обязанностей главного тренера возложено на Рустама Алиева, сообщили Report в пресс-службе представителя региона.
Бывший футболист команды Раиль Меликов стал главным тренером "Шамахы-2".
Отметим, что Санан Гурбанов подал в отставку после матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором проиграл "Карабаху" со счетом 0:8. Раиль Меликов завершил карьеру перед матчем XXII тура, в котором команда проиграла "Нефтчи" (1:2).