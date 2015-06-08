​В клуб "Нефтчи" назначен главный тренер

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, заседание прошло под руководством председателя Наблюдательного совета Чингиза Абдуллаева.

На заседании обсудили дальнейшую деятельность клуба, перспективные планы, селекционный процесс и выступление "Нефтчи" в Лиге Европы.

Было принято решение об участии на учебно-тренировочном сборе клуба в Австрии и на играх классификационного этапа Лиги Европы под руководством главного тренера Самира Алиева.

Отметим, что после поражения на игре с "Карабахом" в финале Кубка Азербайджана со счетом 1:3, Наблюдательный совет "Нефтчи" принял решение отправить Арифа Асадова в отставку с должности главного тренера.