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    В Китае охранники стадиона избили футболистов дубинками - ФОТО

    Футболисты китайского клуба Харбин Итэн были избиты охранниками стадиона в перерыве матча с Юньнань Лицзян

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Футболисты китайского клуба "Харбин Итэн" были избиты охранниками стадиона в перерыве матча с "Юньнань Лицзян", передает Report со ссылкой на RT.

    Во время перерыва в раздевалке "Харбин Итэн" погас свет, а затем десятки охранников ворвались туда и начали избивать футболистов дубинками.

    "Если это правда и десятки охранников их избили, то как они вышли на второй тайм и продолжили играть?" - ответили на обвинения в "Юньнань Лицзян".

    Китайская ассоциация футбола (CFA) заявила, что по данному делу будут незамедлительно приняты меры.

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