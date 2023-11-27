В Киноцентре Низами состоялась премьера фильма о Гурбане Гурбанове

Сегодня в Киноцентре Низами состоялась премьера фильма, посвященного главному тренеру футбольного клуба "Карабах" Гурбану Гурбанову.

Сегодня в Киноцентре Низами состоялась премьера фильма, посвященного главному тренеру футбольного клуба "Карабах" Гурбану Гурбанову.

Как сообщает Report , режиссером-постановщиком фильма "Когда на стадионах тишина" (Stadionlar səssiz olanda) является Алисаттар Гулиев.

В кинокартине рассказывается о жизненном пути 51-летнего специалиста начиная с 80-х годов XX века и до выхода "Карабаха" в групповую стадию Лиги чемпионов. На премьере присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители спортивной общественности.

Выступивший во время премьеры фильма Гурбан Гурбанов поблагодарил всех собравшихся.

Отметим, что фильм, снятый при поддержке Министерства молодежи и спорта, с 30 ноября можно будет посмотреть во всех кинотеатрах.