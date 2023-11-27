В Киноцентре Низами состоялась премьера фильма о Гурбане Гурбанове

Сегодня в Киноцентре Низами состоялась премьера фильма, посвященного главному тренеру футбольного клуба "Карабах" Гурбану Гурбанову.
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В кинокартине рассказывается о жизненном пути 51-летнего специалиста начиная с 80-х годов XX века и до выхода "Карабаха" в групповую стадию Лиги чемпионов. На премьере присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители спортивной общественности.
Выступивший во время премьеры фильма Гурбан Гурбанов поблагодарил всех собравшихся.
Отметим, что фильм, снятый при поддержке Министерства молодежи и спорта, с 30 ноября можно будет посмотреть во всех кинотеатрах.