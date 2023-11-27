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В Киноцентре Низами состоялась премьера фильма о Гурбане Гурбанове

В Киноцентре Низами состоялась премьера фильма о Гурбане Гурбанове Сегодня в Киноцентре Низами состоялась премьера фильма, посвященного главному тренеру футбольного клуба "Карабах" Гурбану Гурбанову.
Футбол
27 ноября 2023 г. 23:22
В Киноцентре Низами состоялась премьера фильма о Гурбане Гурбанове

Сегодня в Киноцентре Низами состоялась премьера фильма, посвященного главному тренеру футбольного клуба "Карабах" Гурбану Гурбанову.

Как сообщает Report, режиссером-постановщиком фильма "Когда на стадионах тишина" (Stadionlar səssiz olanda) является Алисаттар Гулиев.

В кинокартине рассказывается о жизненном пути 51-летнего специалиста начиная с 80-х годов XX века и до выхода "Карабаха" в групповую стадию Лиги чемпионов. На премьере присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители спортивной общественности.

Выступивший во время премьеры фильма Гурбан Гурбанов поблагодарил всех собравшихся.

Отметим, что фильм, снятый при поддержке Министерства молодежи и спорта, с 30 ноября можно будет посмотреть во всех кинотеатрах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQurban Qurbanova həsr edilmiş film təqdim olunub

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