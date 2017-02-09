В Киеве завели дело о смерти известного советского футболиста

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" по факту смерти бывшего вратаря сборной Советского Союза по футболу, игрока киевского "Динамо" Виктора Чанова, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - говорится в сообщении Деснянского управления полиции Киева.

По данным полиции, 21 января Чанов был доставлен в больницу из села Рославичи Васильковского района Киевской области с множественными травмами, характерными при падении с высоты. С тех пор в сознание Чанов не приходил и 8 февраля умер.

Чанов является трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), пятикратным обладателем Кубка СССР (1980, 1982, 1985, 1987, 1990). За сборную СССР провел 21 игру, пропустив восемь мячей.

С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал в киевских клубах ЦСКА-"Борисфен" и "Динамо".