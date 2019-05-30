SOCAR поддержал первый международный турнир по мини-футболу

В Киеве, при поддержке компании SOCAR, состоялся первый международный турнир по мини-футболу, посвященный Дню образования Азербайджанской Демократической Республики. Организатором мероприятия выступила Всеукраинская Азербайджанская Молодежная организация (ВАМО).

Как передает Report со ссылкой на сообщение ООО «Сокар Энерджи Украина», на футбольном поле собрались студенческие этнокультурные команды, молодые люди из Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Индии, Палестины, которые живут и учатся в столице Украины. "Конечно, они не являются профессиональными игроками и не планируют связывать свое будущее с футболом. Но, как известно, спорт объединяет, а подобные соревнования и подготовка к ним – отличный способ популяризации здорового образа жизни, а также развитие толерантности и патриотизма у молодежи", - говорится в сообщении.

Победителем турнира стала команда из Ирана. Второе и третье места заняли команды из Азербайджана и Палестины соответственно.