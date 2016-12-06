В Киеве произошла драка между украинскими и турецкими фанатами - ВИДЕО

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Перед матчем 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Динамо" (Киев) и турецким "Бешикташ" произошла драка между украинскими и турецкими болельщиками.

Как сообщает Report, инцидент произошел в центре Киева.

Информации о пострадавших пока нет. Сообщается, что один из турецких фанатов сломал палец. Болельщики скрылись с места происшествия до прибытия полиции и скорой помощи.

Отметим, что сегодня на стадионе "Олимпийский" состоится матч "Динамо" - "Бешикташ", который начнется в 23:45 по бакинскому времени.