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    В Киеве произошла драка между украинскими и турецкими фанатами - ВИДЕО

    Болельщики скрылись с места происшествия до прибытия полиции и скорой помощи

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Перед матчем 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Динамо" (Киев) и турецким "Бешикташ" произошла драка между украинскими и турецкими болельщиками.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в центре Киева. 

    Информации о пострадавших пока нет. Сообщается, что один из турецких фанатов сломал палец. Болельщики скрылись с места происшествия до прибытия полиции и скорой помощи.

    Отметим, что сегодня на стадионе "Олимпийский" состоится матч "Динамо" - "Бешикташ", который начнется в 23:45 по бакинскому времени.

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