 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Киеве подрались фанаты "Динамо" и "Аякса" - ВИДЕО

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Фанаты киевского "Динамо" и амстердамского "Аякса" подрались накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает Report.  

    Как сообщает пресс-служба национальной полиции, конфликт произошёл в пабе в одном из центральных районов города.

    Стражам правопорядка удалось задержать девятерых участников драки с помощью вызванного на подмогу спецподразделения полиции.

    По данным сайта LIGA.net, в конфликте участвовали около 50 человек. В ходе потасовки стороны забрасывали друг друга стульями и пиротехникой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi