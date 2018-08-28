В Киеве подрались фанаты "Динамо" и "Аякса" - ВИДЕО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Фанаты киевского "Динамо" и амстердамского "Аякса" подрались накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает Report.

Как сообщает пресс-служба национальной полиции, конфликт произошёл в пабе в одном из центральных районов города.

Стражам правопорядка удалось задержать девятерых участников драки с помощью вызванного на подмогу спецподразделения полиции.

По данным сайта LIGA.net, в конфликте участвовали около 50 человек. В ходе потасовки стороны забрасывали друг друга стульями и пиротехникой.