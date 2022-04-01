В Катаре пройдет жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу

Жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу пройдет 1 апреля в столице Катара Дохе.

Жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу пройдет 1 апреля в столице Катара Дохе.

Как передает Report , начало мероприятия - 20:00 (бакинское время).

На данный момент известны 29 из 32 команд - участниц предстоящего чемпионата мира. Две команды станут известны по итогам межконтинентального отбора - за две путевки поспорят сборные Коста-Рики и Новой Зеландии, а также команды Перу и Австралии/ОАЭ, игры пройдут 13-14 июня. Обладателем еще одной путевки станет победитель стыкового матча плей-офф в европейской зоне квалификации - сборная Уэльса также в июне сыграет с сильнейшим во встрече между командами Шотландии и Украины.

В первую корзину попали сборные Катара (не участвовала в отборе как команда страны - организатора турнира), Бразилии, Бельгии, Франции, Аргентины, Англии, Испании и Португалии. Во второй корзине оказались команды Мексики, Нидерландов, Дании, Германии, Уругвая, Швейцарии, США, Хорватии. Третью корзину составят сборные Сенегала, Ирана, Японии, Марокко, Сербии, Польши, Южной Кореи и Туниса. В четвертую корзину попали команды Камеруна, Канады, Эквадора, Саудовской Аравии, Ганы, а также два победителя межконтинентального отбора и победитель стыкового матча плей-офф в европейской зоне квалификации.

30 марта ФИФА объявила о том, что за первый этап продаж реализовала 804 186 билетов на матчи чемпионата мира. Наибольший интерес к покупке билетов на предстоящий турнир проявили жители Катара, США, Англии, Мексики, ОАЭ, Германии, Индии, Бразилии, Аргентины и Саудовской Аравии.

Билеты на матчи группового этапа чемпионата мира в Катаре для иностранных болельщиков стоят от 250 до 800 катарских риалов (от $69 до $220), для местных - 40 катарских риалов ($11). Билет на финальный матч местным поклонникам футбола обойдется в 750 катарских риалов ($206), иностранным болельщикам придется заплатить от 2 200 до 5 850 катарских риалов (от $604 до $1,6 тыс.).

В общей сложности в Доху на жеребьевке чемпионата мира 1 апреля соберутся 2 000 гостей. Ведущими мероприятия станут двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион в составе женской сборной США Карли Ллойд, бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас и британско-ямайская спортивная телеведущая Саманта Джонсон. Их помощниками в жеребьевке будут двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус, участник Олимпийских игр 1984 года в составе сборной Катара Адель Ахмед Малалла, второй в списке лучших бомбардиров в составе национальных команд нападающий сборной Ирана Али Даеи, участник пяти чемпионатов мира в качестве тренера разных сборных серб Бора Милутинович, лучший арабский футболист XX века, участник двух чемпионатов мира в составе сборной Алжира Рабах Маджер, участник трех чемпионатов мира, олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной Нигерии Джей-Джей Окоча и участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Австралии Тим Кэхилл.

Сборная Катара как команда страны - организатора чемпионата мира автоматически определена в первую корзину как A1 - она гарантировано примет участие в матче-открытии. Помимо хозяев мирового первенства в первую корзину попали семь лучших сборных из последней версии рейтинга ФИФА. Во вторую корзину отправились команды, чьи страны располагаются на местах с восьмого по 15-е среди вышедших на турнир. В третью корзину попали сборные, занявшие в этом списке места с 16-го по 23-е, а в четвертую - с 24-го по 28-е. К ним заранее были добавлены команды из межконтинентальных и европейского стыков.

Расписание матчей будет подтверждено после того, как игры будут назначены на стадион и время начала каждого игрового дня. Сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап продлится 12 дней и будет состоять из четырех матчей в день, плей-офф - с 3 по 18 декабря. Игры турнира пройдут в пяти городах, Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре, на восьми стадионах: "Халифе", "Аль-Джанубе", "Аль-Байте", "Эдьюкейшн Сити", "Ахмад Бин Али", "Аль-Тумаме", "974" и "Лусаиле".