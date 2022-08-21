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В "Карабахе" рассказали о состоянии Максима Медведева

В "Карабахе" рассказали о состоянии Максима Медведева В ФК "Карабах" рассказали о состоянии капитана Максима Медведева.
Футбол
21 августа 2022 г. 16:05
В Карабахе рассказали о состоянии Максима Медведева

В ФК "Карабах" рассказали о состоянии капитана Максима Медведева.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, 32-летний защитник находится на стадии восстановления.

Опытный футболист отправится с командой в Чехию на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Виктории" (Пльзень). Однако пока неясно, сыграет ли М.Медведев в этой игре.

Напомним, что Максим Медведев получил травму в ответном матче со швейцарским "Цюрихом" в рамках II квалификационного раунда. Противостояние завершилось со счетом 1:1. Из-за травмы капитан клуба пропустил встречи с венгерским "Ференцварошем" в рамках III квалификационного раунда.

Матч "Виктория" - "Карабах", который состоится 23 августа, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Первая игра, прошедшая на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, завершилась нулевой ничьей.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın kapitanının son durumu bəlli olub

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