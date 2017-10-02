В канун матча со сборной Азербайджана сборная Германии лишилась нападающего

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Германии Тимо Вернер отстранен от состава, готовящегося к групповым отборочным матчам чемпионата мира 2018 года со сборными Северной Ирландии и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Немецкого футбольного союза, у 21-летнего форварда "Лейпцига" выявили проблемы шейного позвонка и челюсти.

Из-за того, что главный тренер Йоахим Лев не отправил какому-либо футболисту пригласительное, Бундестим отправился в Белфаст с 22 игроками.

Ранее из-за травм из сборной выбыли Мануэль Нойер, Марио Гомес, Месут Озиль, Сами Хедира и Йонас Гектор.

Отметим, что на прошлой неделе на матче с "Бешикташ" в Турции в рамках II тура группового раунда Лиги чемпионов Тимо Вернер столкнулся с проблемой. Не выдержав криков болельщиков, форвард сначала забил уши ватой, а затем попросил заменить его и покинул поле.

5 октября Германия проведет выездной матч с Северной Ирландией, а 8 октября встретится дома со сборной Азербайджана.