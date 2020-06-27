​В Италии Роналду не забил лишь одной команде

Криштиану Роналду https://report.az/storage/news/a898981076894404266a61959bbbd1e2/303bfff5-6382-4c1f-b8ea-668797d0e351_292.jpg

35-летний португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился очередным достижением, приняв участие в разгроме "Лечче" в игре 29-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report со ссылкой на Opta, "Лечче" стал 20-й командой в Италии, чьи ворота поразил Криштиану Роналду. Таким образом, в Италии осталась лишь одна команда не пропускавшая от португальца - "Кьево" из Вероны. В сезоне 2018/2019 в домашней игре с клубом из Вероны португалец также имел шанс поразить ворота этой команды, однако не сумел реализовать пенальти. По итогам того сезона "Кьево" вылетел в Серию B, а по результатам уже нынешнего - занял там 8-е место.

Напомним, в игре с "Лечче" Криштиану Роналду отметился голом на 62-й минуте, уверенно реализовав пенальти и сделав счет 2:0 в пользу туринцев. Всего в текущем сезоне он принял участие в 35 встречах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.