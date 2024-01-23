В Италии определился обладатель Суперкубка страны

На стадионе "Аль-Авваль Парк" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) завершился финальный матч Суперкубка Италии, в котором миланский "Интер" одержал победу над чемпионом страны — "Наполи".

На стадионе "Аль-Авваль Парк" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) завершился финальный матч Суперкубка Италии, в котором миланский "Интер" одержал победу над чемпионом страны — "Наполи".

Как передает Report , встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на первой добавленной минуте основного времени. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес. Павар с правого фланга отдал пас в центр штрафной, где аргентинец ударом в падении поразил ворота соперника.

Стоит отметить, что с 60-й минуте неаполитанцы играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален нападающий Джованни Симеоне.

Для миланского клуба эта победа в Суперкубке Италии стала уже восьмой в истории. "Интер" завоевывает этот трофей уже третий год подряд.

В полуфинале турнира "Интер" обыграл "Лацио" со счетом 3:0.

В чемпионате страны "Интер" занимает второе место, пропустив вперед себя "Ювентус". Однако у подопечных Симоне Индзаги на одну игру меньше. "Наполи" располагается на девятой строчке, отставая от лидера на 21 очко.