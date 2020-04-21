​В Италии намерены доиграть чемпионат

"Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Серии А.

"Возобновление спортивной активности, в так называемой "фазе-2", будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", - отмечается в сообщении.

По данным на 20 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией – 181 тыс., из которых погибло более 24 тыс., а выздоровело – 48 тыс.