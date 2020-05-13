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В Италии футбольный сезон под угрозой срыва

​В Италии футбольный сезон под угрозой срыва

Возобновление сезона в чемпионате Италии находится под угрозой срыва.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, клубные медики пригрозили отставкой из-за недовольства протоколом возобновления сезона. Правительство Италии и научный комитет подготовили протокол возобновления тренировок и матчей в Серии A, в котором юридическую ответственность за заражение игрока коронавирусом будут нести медики.

Президент Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи сообщил, что многие медики итальянских клубов готовы уйти в отставку и считают, чтобы клубы также должны нести ответственность за заражение футболистов коронавирусом.

Ранее сообщалось, что все 20 клубов лиги выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности "Торино" и "Брешия", хотят досрочно завершить сезон.

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