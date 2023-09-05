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В Италии болельщики клуба "Фоджа" после поражения подожгли стадион соперника

В Италии болельщики клуба "Фоджа" после поражения подожгли стадион соперника Болельщики футбольного клуба "Фоджа" подожгли стадион, на котором выступает команда "Таранто".
Футбол
5 сентября 2023 г. 23:51
В Италии болельщики клуба Фоджа после поражения подожгли стадион соперника

Болельщики футбольного клуба "Фоджа" подожгли стадион, на котором выступает команда "Таранто".

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky Sports, после финального свистка в матче первого тура третьего по силе дивизионе чемпионата Италии, в котором "Фоджа" 3 сентября со счетом 0:2 на чужом поле уступила "Таранто", на секторе для болельщиков гостевой команды вспыхнул пожар. Одной из причин возгорания, как сообщает телеканал, называется запуск дымовой шашки, из-за которой воспламенился пластиковый материал. На секторе находилось 250 болельщиков, которые не пострадали в результате происшествия. В пресс-службе "Фоджи" отметили, что клуб готов к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.

По информации источника, стадион "Таранто" объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у клуба нет места, где они могли бы тренироваться. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне "Таранто" должен провести 18 сентября против "Мессины".

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