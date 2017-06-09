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    В итальянский "Интер" назначен новый главный тренер

    14 июня его представят общественности

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Лучано Спаллетти назначен главным тренером в итальянскую футбольную команду "Интер".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 58-летним специалистом заключен двухлетний контракт.

    14 июня его представят общественности. Первая тренировка с командой пройдет 3 июля. Отмечается, что главный тренер ежегодно будет зарабатывать 4 млн евро.

    Напомним, что последним клубом Лучано Спаллетти был клуб "Рома". Он покинул столичный клуб, главным тренером которого был назначен в январе 2016 года, в конце прошлого сезона. 

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