В итальянский "Интер" назначен новый главный тренер

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Лучано Спаллетти назначен главным тренером в итальянскую футбольную команду "Интер".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 58-летним специалистом заключен двухлетний контракт.

14 июня его представят общественности. Первая тренировка с командой пройдет 3 июля. Отмечается, что главный тренер ежегодно будет зарабатывать 4 млн евро.

Напомним, что последним клубом Лучано Спаллетти был клуб "Рома". Он покинул столичный клуб, главным тренером которого был назначен в январе 2016 года, в конце прошлого сезона.