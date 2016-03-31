В истории чемпионатов Азербайджана "Карабах" забил тысячный год

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В истории чемпионатов Азербайджана по футболу агдамский клуб "Карабах" забил свой тысячный гол.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 1000-ый гол забили на игре с "Раван" XXVII тура Премьер-лиги.

Исторический гол был забит футболистом являющейся до встречи со столичным клубом автором 998 голов агдамской команды Муарем Муаремом. На игре, завершившейся победой команды македонского полузащитника со счетом 5:1, Муарем забил 2-й, и в то же время тысячный гол в истории "Карабаха".