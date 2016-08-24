В Исполком Российского футбольного союза выдвинута кандидатура азербайджанца

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Утвержден список кандидатов на должность президента Российского футбольного союза (РФС) и членов Исполнительного комитета (ИК).

Как сообщает Report, в числе 21 кандидата есть также азербайджанец, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, возглавляющий данную структуру с 2011 года. Он впервые получит место в членстве ИК.

На пост президента Российского футбольного союза претендуют 4 кандидата - Валерий Газзаев, Игорь Ефремов, Виталий Мутко и Сергей Прядкин.

Отметим, что выборы состоятся 24 сентября в Москве.