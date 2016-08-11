​В испанский ФК "Вильярреал" назначен новый главный тренер

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В испанский клуб "Вильярреал" назначен новый главный тренер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команду возглавит Фран Эскриба.

С 51-летним испанским специалистом заключен годовой контракт.

Отметим, что в прошлом сезоне Ф.Эскриба работал с испанским клубом "Хетафе".

Напомним, что возглавлявший "Вильярреал" с 2013 года 50-летний главный тренер Марселино Гарсия Тораль был отправлен в отставку.

В последнем сезоне на чемпионате Испании "Вильярреал" занял 4-е место.