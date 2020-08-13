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В Испании обокрали российского футболиста

В Испании обокрали российского футболиста У нападающего московского футбольного клуба "Локомотив"Федора Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тыс. евро.
Футбол
13 августа 2020 г. 05:38
В Испании обокрали российского футболиста
Федор Смолов

У нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Федора Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.

Кража произошла в одном из ночных клубов, где футболист отдыхал с друзьями. В этот день "Сельта", за которую Смолов выступал на правах аренды, проводила матч заключительного тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Российский футболист в игре участия не принимал.

Смолов сыграл за "Сельту" в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола - мадридскому "Реалу" и "Барселоне".

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