В Испании назвали условие, при котором Реал будет готов продать Роналду Юве

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ «Реал» согласится продать нападающего Криштиану Роналду «Ювентусу» за € 100 млн в том случае, если игрок сначала публично объявит о своём решении покинуть команду.

Как передает Report, договорённость о возможном уходе португальского футболиста из «Реала» за € 100 млн, которая была достигнута ещё в январе, является устной, поэтому последнее слово в трансфере игрока в «Ювентус» останется за президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

В руководстве «Реала» хотят избежать обвинений в свой адрес в связи с уходом игрока. Это означает, что Роналду придётся собрать пресс-конференцию, на которой он объявит о желании покинуть «Реал» ради нового вызова в карьере, который у него появится в «Ювентусе».